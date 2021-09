Guinée / Alpha Condé était-il devenu gâteux ?: Certains proches le disent Les langues commencent à se délier à propos de l’état de santé mentale de l’ancien président guinéen Alpha Condé, capturé et déposé par le colonel Mamady Doumbouya. Tenez ! Alpha Conde était-Il devenu gâteux? : Certains proches le disent

C’est un secret de polichinelle que le président Alpha Condé compte de nombreux amis et proches parmi les personnalités influentes et autres autorités sénégalaises.



Selon « Le Témoin », dans le lot, un influent patron des médias. Justement, ce dernier a raconté au « Témoin » que, lors de son dernier séjour à Conakry, il avait été reçu en audience par un président Alpha Condé devenu manifestement gâteux.



Pourquoi donc pensez-vous au défunt président tunisien Habib Bourguiba ?



« Je n’ai jamais connu mon ami Alpha Condé dans un tel état mental. Pis, il peinait à me reconnaitre physiquement, alors pourtant qu’il m’avait fait appeler. Depuis ce jour, je me suis rendu compte que l’ancien président guinéen souffrait de troubles mentaux. Peut-être, ces signes pathologiques constatés par son entourage ont-ils dû accélérer sa chute ! », se désole notre confrère, ami de longue date d’Alpha Condé.



Agé de 83 ans, l’ex-président guinéen a été capturé par des militaires lors d’un coup de force le 5 septembre 2021.



