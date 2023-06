Guinée Baccalauréat à Siguiri : Plus de 60 candidats et surveillants éliminés pour «fraude» Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Juin 2023 à 11:25 | | 0 commentaire(s)| Ils sont 31 candidats fraudés et 34 surveillants éliminés lors de la deuxième journée du baccalauréat dans la préfecture de Siguiri, a appris Guineenews.org. Un record dans un examen national pour une préfecture.

En effet, la deuxième journée du baccalauréat à Siguiri a été une pire journée pour des candidats et surveillants pris en flagrant délit de «fraude et de légèreté». De ce fait, le bilan fourni par la cellule examen de Siguiri démontre l’ampleur de la fraude et ce, dans la plupart des centres d’examen.



Selon la Cellule examen de Siguiri «pour le bilan de la deuxième journée, 31 candidats éliminés pour fraude, 34 surveillants pour légèreté et complicité de fraude. Deux cas de substitution ont été aussi découverts».



Selon cette même source, des poursuites seront engagées contre ces candidats et surveillants. Il faut noter que la préfecture de Siguiri compte 7 194 candidats au Baccalauréat dont 1 949 filles répartis en 18 centres.

S Bes Bi



Accueil Envoyer à un ami Partager