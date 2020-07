Guinée Bissau: Une radio privée saccagée par des hommes armés d’AK-47 Rédigé par leral.net le Lundi 27 Juillet 2020 à 23:18 | | 0 commentaire(s)|

Selon des informations transmises à exclusif.net, des hommes en uniforme et armés d’AK-47 ont fait une descente musclée dans les locaux de la radio privée "Capital FM" le dimanche. Ces hommes difficile de les identifier ont détruit tous le matériel de cette radio empêchant la réémettre.





Considérée comme une Radio proche de l'opposition, Capital FM, est l'une des radios les plus écoutées et respectées en Guinée Bissau



Le patron du syndicat des professionnels de l'information, António Nhaga a saisi l'actuel ministre de la justice pour que justice soit faite. « Fernando Mendonça ne peut pas rester inactif. Il était journaliste. Le ministre de la justice doit contribuer à l’enquête que nous demandons d’être rapide. Nous ne voulons plus de discours, mais des choses concrètes.»



Reporters sans frontières (RSF) condamne cet assaut et appelle à une enquête pour retrouver et punir les auteurs. Ce n’est pas la première fois qu’une radio est attaquée pour sa proximité avec l’opposition. Les antennes de Bafata et de Gabu de la radio Africa FM avaient été fermées par l’ex-gouvernement d’Aristides Gomes en avril 2019, à quelques mois seulement du scrutin présidentiel.



La Guinée-Bissau occupe actuellement la 94e position sur 180 pays dans l’édition 2020 du Classement mondial de la liberté de la presse établi chaque année par RSF.









Source : La radio Bissao-guinéenne Capital-FM a été réduite au silence à la suite d'une attaque d'individus armés non identifiés.

