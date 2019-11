Accueil Envoyer Partager sur facebook Guinée-Bissau: chaque camp se fait encore plus menaçant Rédigé par La rédaction de leral.net le 6 Novembre 2019 à 19:06 Le bras de fer se durcit encore un peu plus en Guinée-Bissau, après le limogeage du gouvernement d’Aristide Gomes par le président José Mario Vaz la semaine dernière, mais qui reste soutenu en bloc par la communauté internationale. À moins de trois semaines de la présidentielle et avant un sommet extraordinaire de la Cédéao prévu vendredi à Niamey, les acteurs de la crise haussent le ton.

Dans un communiqué publié ce mercredi, le Conseil de défense demande aux forces de défense et de sécurité de « faciliter » l’accès des membres du nouveau gouvernement aux ministères, en clair d’installer cette équipe nommée par le président par la force dans les bureaux à la place de l’équipe d’Aristide Gomes. Cela fait suite au Conseil de défense réuni par le président lundi soir, puis mardi soir.



De son côté, le gouvernement d’Aristide Gomes a tenu à la mi-journée un Conseil des ministres, au palais du gouvernement, qui a été fermé dans la matinée, l’accès était bloqué par la Garde nationale. Dans une déclaration, il considère ce Conseil de défense comme illégal, rappelle que le mandat du président a « expiré », et appelle les forces de défense et de sécurité à se tenir à l'écart des « querelles politiques. »



Dans la foulée, la Cédéao qui avait dépêché une délégation à Bissau dimanche dernier, a lancé un ultimatum aux membres du gouvernement de Faustino Imbali nommé par le président : l’organisation ouest-africaine leur donne 48 heures pour démissionner, donc avant le sommet de Niamey, sous peine de « lourdes sanctions. »



Aucune issue au blocage en vue pour l’instant, chaque partie reste sur sa ligne, et la balle est sans doute désormais dans le camp des forces de défense et de sécurité.















Source: RFI



