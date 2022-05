Guinée Conakry : 200 pêcheurs arrêtés, le ministre Alioune Ndoye sollicité pour un rapatriement

Arrêtés depuis une semaine au port de Guinée Conakry, ces pêcheurs sénégalais souffrent et crient au secours. Selon un des leurs, Mbaye Séne, "nous avons été capturés et nos ressources, qui représentent une quantité non négligeable de poissons, saisies. Nos vivres sont épuisés et nous commençons à subir les affres de la faim", a-t-il révélé. Pour eux, l'urgence est de les rapatrier au Sénégal. "Nous sollicitons l'aide du président de la République, Macky Sall et notre ministre de tutelle, Alioune Ndoye, pour un retour au bercail dans les pus brefs délais", supplient-ils. Au total, les agents du port de Guinée ont mis la main sur plus de vingt (20) pirogues et chaque embarcation contenait au moins, douze (12) pêcheurs.