Guinée: Des coups de feu au camp Makambo à Kaloum Des coups de feu se font entendre du camp Makambo (enceinte de la RTG Boulbinet) d’où on a tiré sur le capitaine Dadis

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Septembre 2021 à 11:14 | | 0 commentaire(s)|

Des témoins ont vu ce matin, des mouvements des pick-up des forces spéciales vers le camp. Pour le moment on ne connait pas les causes réelles de ces coups qui sèment la panique dans la presqu’ile de Kaloum, siège de l’administration et de la présidence de Guinée.



Il faut signaler que ce camp abrite la garde présidentielle.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos