Guinée : Deux commissariats de police incendiés par des manifestants

Les manifestations contre un 3e mandat du président Alpha Condé s’intensifient de plus en plus dans le pays. Ce mardi, deux commissariats de police de la ville de Pita ont été incendiés par les manifestants furieux.



La répression qui de son coté continue aussi à s’intensifier a entraîné ce mardi, la morts de deux jeunes manifestants.



Pour rappel, au moins 20 civils et un gendarme ont été tués et des dizaines de personnes arrêtées depuis le début des manifestations, rapporte africanews.com.