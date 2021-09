Guinée : Deux militaires radiés et poursuivis en justice pour actes de... Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Septembre 2021 à 23:29 | | 0 commentaire(s)|

Les nouvelles autorités militaires de la Guinée veulent donner une nouvelle image de son armée et mettre fin à l'impunité. En effet le communiqué N°10, le Conseil National de Redressement et de Développement dit qu’il a été informé que les militaires, chargés protéger les populations et leurs biens se sont livrés à des actes de vandalisme et de pillage. Ces individus ont été appréhendés. Il s’agit des soldats de 2ème classe Faro Abdoul Salam et Daffé Djibril. Ces 2 soldats sont radiés avec effets immédiat des effectifs des forces armées guinéennes. Ils seront également poursuivis en justice. Nous y reviendrons.





Source : Source : https://www.exclusif.net/Guinee-Deux-militaires-ra...

