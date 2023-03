Guinée -François Lounceny Fall sur le massacre du 28 septembre : «Comment Toumba nous a exfiltrés du stade…» Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Mars 2023 à 17:01 | | 0 commentaire(s)| C’est la deuxième victi¬me dans les rangs des leaders politiques à comparaître à la barre du tribunal criminel de Dixinn, dans le cadre du procès sur le massacre du 28 septembre 2009. François Lounceny Fall, à l’époque des faits, président du parti Front uni pour la démocratie et le changement (Fudec) faisait partie des responsables des Forces vives de Guinée à se rendre au stade.



«Nous avons vu le commandant Toumba monter les escaliers vers nous. Arrivé à notre niveau, il a demandé où sont les leaders ? En ce moment, nous étions déjà débout, Sidya Touré, Cellou Dalein, Aboubacar Sylla, Mouctar et tant d’autres. Et dès que nous nous sommes levés, les militaires qui étaient derrière lui que je considère comme le groupe de Marcel se sont emparés de nous et nous ont administrés des coups. Sidya Touré a reçu un violent coup». (…)



Lounceny Fall accuse Marcel



«Nous avons retrouvé notre infortuné porte-parole Jean-Marie Doré, il n’avait plus sa veste, ni sa cravate, il était battu à sang. J’ai eu le cœur meurtri de voir exactement ce qui est arrivé à ce vieil homme. Il est venu vers nous, c’est en ce moment que Toumba nous a embarqués dans son véhicule. Il y avait Sidya Touré, Mouctar Diallo, moi et Jean-Marie Doré. Il est reparti dans le stade en nous laissant dedans, c’était en bordure de la route. Pendant ce temps, Marcel et ses soldats tournaient autour du véhicule, proféraient des menaces. A un certain moment, il a donné un violent coup de matraque à Sidya Touré, j’ai ressenti la douleur parce que c’était en plein visage.



Sidya lui a dit : «Qu’est-ce que je t’ai fait ?». Marcel a répondu : «Vous vous n’allez jamais gouverner ce pays, on va vous tuer tous». Il menaçait. Nous étions pris de frayeur, parce que nous n’avions personne pour nous protéger. C’est en ce moment que nous avons vu Tomba revenir en courant, il s’est installé au volant et a démarré. Pour nous, il était venu pour nous arrêter.



Mais plutôt que de prendre la route du camp, il a fait le demi-tour et a pris la route de CHU (Centre hospitalo-universitaire) de Donka. Il roulait à tombeau ouvert jusqu’au pont 8 novembre, il a tourné à droite. A cet instant, je pensais qu’il nous amenait à la Cmis (Compagnie mobile d’intervention et de sécurité) mais il est allé se garer à la clinique Ambroise Paré. Nous sommes descendus, les médecins et infirmiers sont sortis nous accueillir.



C’est en ce moment encore qu’on a vu Marcel surgir, le colonel Moussa Tiégboro était sur les lieux. Il y a eu une altercation entre Marcel et Toumba. C’est là où nous avons su que celui qui nous battait au stade s’appelait Marcel parce que Toumba l’appelait par son nom. Ils ont eu une longue discussion, parce que Toumba l’a tiré d’un côté ils se disputaient.



Bes Bi Avec Africa Guinée



