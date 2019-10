Guinée : Frapp/France dégage s’oppose au 3e mandat d’Alpha Condé Le mouvement Frapp/France dégage ne s’active pas qu’au Sénégal. Les partisans de Guy Marius Sagna comptent s’opposer à un éventuel 3e mandat de l’actuel président guinéen, Alpha Condé, et se joindre à la lutte des populations guinéennes.

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Octobre 2019

Dans un communiqué qu’ils ont rendu public, ils appellent tous les africains épris de justice, particulièrement d’Afrique de l’Ouest, à faire face au forcing des chefs d’Etat africains et leur propension à tripatouiller leur constitution.

