Guinée: Le bilan de l'incendie à Conakry, passe à 18 morts

Le bilan de l’explosion et de l’incendie du principal dépôt de carburant de Guinée est passé de 14 à 18 morts mardi soir et le gouvernement a annoncé pour mercredi, la réouverture «minimum» des administrations du centre-ville de Conakry et la reprise des approvisionnements en gasoil sur tout le territoire.



Dans la nuit de dimanche à lundi, le souffle de l’explosion et l’incendie qui a suivi dans la zone portuaire de Kaloum, le quartier administratif et des affaires de Conakry, ont provoqué d’importants dégâts matériels et mis à l’arrêt l’économie. « En dépit des efforts consentis par le corps médical, nous déplorons aujourd’hui quatre nouveaux décès, portant à 18 le nombre de décès », a indiqué le gouvernement, dans un communiqué. « Sur 212 personnes admises dans les structures sanitaires, 127 ont regagné leurs familles. 85 personnes sont toujours hospitalisées dont quatre en soins intensifs », a-t-il ajouté.



Le feu a été circonscrit et maîtrisé lundi après-midi, mais de la fumée continue de s’échapper du site du sinistre et les pompiers étaient toujours à pied d’œuvre mardi. Rappelons qu’une équipe de médecins et de sapeurs-pompiers sénégalais, a été dépêchée à Conakry, par le président de la République, au lendemain de cet accident.













Le Témoin