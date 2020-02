Guinée : Le ministre Yéro Baldé démissionne du gouvernement Alpha Condé

Rédigé par La rédaction de leral.net le 28 Février 2020 à 07:05

C’est un véritable coup de tonnerre pour le président Alpha Condé, car celui qu’il appelle affectueusement, « mon fils » pour avoir fait plus de 30 ans de combat politique ensemble, vient de démissionner de son gouvernement. C’est ce qu’indique une lettre signée par Abdoulaye Yéro Baldé, jusque-là ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, adressée au chef de l’Etat. Il estime que l’idéal pour lequel ils ont mené trois décennies de combat politique est en train d’être galvaudé au regard de la crise aiguë qui secoue le pays relative à la nouvelle constitution qui permettra à Alpha Condé de faire un mandat de plus. Guinéenews© vous publie en primeur la copie de sa lettre de démission qu’il a remise au président de la République quelques heures après leur entretien à la présidence ce jeudi 27 février 2020.

Guinéenews