Guinée: Les bureaux de Cellou Dalein Diallo saccagés, des documents emportés... C'est la descente aux enfers pour l'opposant guinéen, Cellou Dalein Diallo. Après la victoire d'Alpha Condé qu'il conteste jusqu'à présent, il n'est pas encore au bout de ses peines. En effet, ses bureaux ont été vandalisés et plusieurs documents emportés. Sans oublier des ordinateurs entre autres objets.

"Je me suis rendu hier vendredi, en compagnie d’un huissier et de plusieurs journalistes, dans mes bureaux après l’annonce, avant-hier, par le gouvernement de la libération des locaux.





Le constat a été ahurissant: des vitres brisées, des documents et ordinateurs emportés, des pages de registres arrachées...Des hommes mus par la haine et par la volonté de plaire au tyran ont transformé mes bureaux en champ de bataille...



L’intimidation ne marchera pas. Pas de recul !", écrit Cellou Dalein Diallo, photos à l'appui.



