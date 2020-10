Guinée: Les cadres sénégalais fuient le pays

La situation frôlant le chaos qui prévaut en Guinée suite à la volonté notée du côté du président sortant Alpha Condé de s’autoproclamer ou se faire proclamer ! vainqueur de l’élection présidentielle de dimanche dernier, cette situation a poussé les Sénégalais cadres en Guinée à fuir ce pays, rapporte Le Témoin.



On dénombre actuellement près de 10 morts depuis les élections de dimanche dernier. De sources confirmées, tous les vols retour quotidiens de la compagnie nationale Air Sénégal sont surbookés, pris d’assaut qu’ils sont par les nombreux cadres sénégalais qui vivent au pays de Condé avec leurs familles.



Nos compatriotes se bousculent aux portes des compagnies aériennes, et notamment Air Sénégal, pour avoir des places pour Dakar. La communauté sénégalaise en Guinée est très importante. Les cadres y occupent une place non négligeable puisqu’ils travaillent dans des secteurs pointus comme les nouvelles technologies, les finances, les mines, les industries, la communication. La plupart d’entre eux sont d’ailleurs des dirigeants de société ou sont dans le top management de grandes multinationales. Pour dire que l’expertise sénégalaise est très recherchée et valorisée en Guinée.



La situation est confuse et susceptible de débordements et de règlements de comptes qui seraient orchestrés par des militaires ou policiers libres de tout contrôle. Des actes qui seront mis sur le dos du contentieux électoral. Face à cette situation, les cadres sénégalais ont pris la décision sage de venir passer quelques semaines au Sénégal pour mieux apprécier de l’évolution de la situation avant de songer éventuellement à repartir.

