Guinée / Opération de récupération des domaines de l'Etat: La résidence de Cellou Dalein Diallo, démolie

Le leader de l'opposition guinéenne n'est pas encore au bout de ses peines. Et la junte dirigée par le Colonel Mamadi Doumbouya, ne lui laisse aucun répit. Après avoir saisi sa résidence, le pouvoir militaire guinéen a décidé en effet, hier, de démolir celle-ci. Et cela n'a pas laissé de marbre Cellou Dalein Diallo, qui avait contesté la décision des autorités de la Transition, de l'exproprier au moment où «le dossier est encore en cours d'instruction», indique-t-il à Rfi.

M. Diallo a par ailleurs soutenu hier, que son domicile est visé par les opérations de démolition entreprises par la junte. Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (Ufdg), a fait état hier de mobilisation d’une dizaine de pick-ups de la gendarmerie et de la police, avec des éléments de ces Forces de défense et de sécurité à bord.



Ces derniers étaient suivis par des agents techniques de la société nationale Electricité de Guinée, qui ont eu à procéder au débranchement du courant à la résidence de l’ex-Premier ministre de Guinée. Celle-ci, de même que ses annexes, seront par la suite démolis par des engins de terrassement qui « ont débarqué, sont entrés dans la concession avec policiers et gendarmes », informe Rfi. Qui ajoute que l’Ufdg a diffusé des photos de la résidence détruite. « Ce ne sont plus que des amas de gravats », déclare Cellou Dalein Diallo.



Considérant qu’une partie des logements de la Cité ministérielle ne répondaient pas aux normes de l’habitat, la junte guinéenne n’a pas trop attendu pour faire procéder à leur démolition. D’après le pouvoir guinéen, ces opérations de démolition entrent dans leur détermination à procéder à la récupération des domaines de l’Etat, lancée en 2021.



Dans le cadre de sa communication sur ce sujet à polémique, le régime de Doumbouya fait état de libération des résidences en question, dès vendredi passé, et de locaux endommagés par certains des occupants, rendant du coup les logements inhabitables. « Des portes, plafonds et fenêtres abîmés», tel est le décor planté par les autorités de la Transition en guise de preuves, tout en prenant le soin de faire la précision que «de nouvelles infrastructures conformes aux lois seront construites à la place ».



