Guinée-Sécurité maritime : La marine arraisonne un navire «bourré» de cocaïne

Selon le ministère de la Défense nationale qui a fait l’annonce, le 02 avril dernier à 1h 40 mn, la brigade des unités flottantes de la Marine nationale, a appréhendé dans les eaux guinéennes un navire battant pavillon sierra léonais.



Dans sa cale, une importante quantité de cocaïne : 62 sacs de 25 kg chacun et un autre de 22 kg pour un poids total 1 572 kg. L’équipage du navire est composé de 10 membres dont 04 Sierra léonaises, 03 Ghanéens et 03 Guinéens.



«Cet autre coup de filet réussi de l’Etat-major de l’Armée de Mer est intervenu au cours d’une de ses missions permanentes de surveillance du territoire maritime guinéen», a précisé le ministère de la Défense qui évoque une «prouesse» de l’Amiral Mamadou Yaya Diallo et ses hommes.



Le ministre de la Défense, Aboubacar Sidiki Camara assure «de la ferme détermination de la Guinée à lutter contre tout produit prohibé sur son territoire». La quantité de cocaïne (1 572 kg) saisie ainsi que les 10 membres de l’équipage du navire ont été mis à la disposition du parquet du Tribunal de Première Instance de Kaloum qui poursuit les enquêtes.