Guinée : des leaders du FNDC torturés ! Ce que révèle Ibrahima Diallo au tribunal

Rédigé par La rédaction de leral.net le 17 Octobre 2019 à 10:25

« Monsieur le président, des hommes cagoulés, ayant des armes de guerre, nous ont kidnappés et envoyés à la fameuse villa 26.

On m’a torturé et retiré ma bague d’alliance que ma femme m’a mise au doigt lors de mon mariage. Je suis tombé malade… » , a notamment indiqué Ibrahima Diallo, chargé des Opérations du FNDC et coordinateur national de la Coalition Tournons la page.