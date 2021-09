Guinée et son président déchu: Alpha Condé « préfère être tué » que de signer sa démission Alors que beaucoup de sources ont partagé une information lui cherchant une terra d’asile, une autre, renversante, atterrit, venant du site jeuneafrique.com : l’ancien président guinéen est catégorique : Alpha Condé « préfère être tué » que de signer sa démission !

Dans quel état d’esprit est le président déchu ? À quelles conditions peut-il espérer une libération ?, se demandait-on. Alors qu’une mission de la Cedeao a pu le rencontrer le 10 septembre 2021, JA livre de nouvelles informations surprenantes.



En effet, la réaction de l’ex président guinéen déroute plus d’un, car selon nos confrères, Alpha Condé est catégorique sur sa position: Il « préfère être tué » que de signer sa démission. Une première pour une chef d’état déchu par un coup d’état.



Quelles seront les conséquences de cette décision dans cette transition que négocie la CEDEAO ? Affaire à suivre…



