Guinée : l’opération séduction de Mamady Doumbouya

La junte militaire au pouvoir a débuté mardi sa série de consultations avec les responsables politiques guinéens. Et son charismatique leader a fait forte impression dans les rangs de l’opposition.



Le Comité national de redressement et du développement (CNRD) ne s’était pas embarrassé de cartons d’invitation. C’est à travers une série de communiqués, lus samedi 11 septembre à la Radiotélévision guinéenne (RTG), qu’il a annoncé le lancement d’une série de rencontres avec « les forces vives de la nation ».



Premiers conviés à ces concertations, mardi 14 septembre à partir de 10 heures, au premier étage du Palais du peuple de Conakry : les leaders des partis politiques. C’est avec une certaine effervescence que nombre d’entre eux ont répondu à l’appel. Avant même 9 heures, ils se pressaient déjà par dizaines dans les larges allées du bâtiment, devenu le centre du pouvoir depuis le coup d’État. Il abrite tout à la fois l’Assemblée nationale et l’aile spéciale des forces spéciales du lieutenant-colonel Mamady Doumbouya, dans laquelle est aujourd’hui détenu Alpha Condé.

