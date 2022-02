Guinée : le chef de la junte change l'équipe organisatrice de la CAN 2025 Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Février 2022 à 22:53 | | 0 commentaire(s)|

La chef de la junte au pouvoir en Guinée, le colonel Mamady Doumbouya, a ordonné un changement du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) prévue en 2025 dans le pays.



Le colonel Doumbouya, qui s'est fait investir "président de la transition" depuis qu'il a renversé le président Alpha Condé avec ses hommes le 5 septembre, a aussi demandé au ministère des Sports de réfléchir sur "la faisabilité de l'organisation par la Guinée" de la CAN 2025, indique un communiqué reçu vendredi du conseil des ministres qui s'est tenu la veille. Les implications de cette "réflexion" ne sont pas claires.





Source : Source : https://www.exclusif.net/Guinee-le-chef-de-la-junt...

