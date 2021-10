Guinée: qui sont les nouveaux ministres nommés par Mamady Doumbouya? Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Octobre 2021 à 00:24 | | 0 commentaire(s)|

Un communiqué lu dans la soirée du vendredi 22 octobre à la télévision publique a annoncé la nomination des trois premières personnalités du gouvernement de transition du Premier ministre Mohamed Béavogui, lui-même nommé le 6 octobre. Trois postes sont pourvus sur 27 (25 ministres et 2 secrétaires généraux). Présentation de ces nouveaux ministres. Prenons d’abord Aboubacar Sidiki […] Un communiqué lu dans la soirée du vendredi 22 octobre à la télévision publique a annoncé la nomination des trois premières personnalités du gouvernement de transition du Premier ministre Mohamed Béavogui, lui-même nommé le 6 octobre. Trois postes sont pourvus sur 27 (25 ministres et 2 secrétaires généraux). Présentation de ces nouveaux ministres. Prenons d’abord Aboubacar Sidiki Camara, nommé ministre délégué chargé de la Défense nationale. Surnommé « Idi Amin », il est réputé proche du chef de la junte. Diplômé de l’École de guerre de Paris, on le dit très respecté au sein de l’armée. Il avait été éloigné de Conakry par l’ancien président Alpha Condé, qui l’avait nommé ambassadeur à Cuba. Aboubacar Sidiki Camara a fait un retour remarqué quelques jours après la prise du pouvoir par le colonel Doumbouya. Ensuite, Bachir Diallo est nommé à la Sécurité et à la Protection civile. Il est l’ancien attaché de défense en Algérie. Lui aussi est un militaire qui fait partie du cercle proche du président de la Transition. Ces deux nominations à des ministères stratégiques devraient permettre, selon les analystes, de décharger le chef de la Transition d’un certain nombre de préoccupations. Enfin, Louopou Lamah obtient le ministère de l’Environnement et du Développement durable. Elle est l’ancienne directrice nationale du Commerce extérieur et de la compétitivité au ministère du Commerce précédent. Une nomination qui intervient à la veille du grand sommet de la COP26, prévue à Glasgow du 1er au 12 novembre. « C’est assez compliqué, quand les coups de force sont perpétrés, d’avoir un gouvernement de l’avis de tout le monde. Il faut composer avec les militaires mais aussi avec les civils, les acteurs politiques, les acteurs sociaux… ». Rfi



