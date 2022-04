Guinée : un recensement général précédera les élections

Le gouvernement en Guinée lie désormais le retour normal de l'ordre constitutionnel à un recensement général et administratif de la population, entre autres préalables avant la tenue d'élections législatives et présidentielle.



Le ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, Mory Condé, a détaillé vendredi dernier dix étapes devant mener à la restitution du pouvoir à des civils élus, sans donner de calendrier ni fixer d'échéance, alors que la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) somme Conakry de présenter au plus tard le 25 avril un chronogramme acceptable pour la transition.



M. Condé a tenu ces propos à l'ouverture du cadre de concertation inclusif, nouveau forum censé faciliter la transition politique à côté de la conférence de "réconciliation" en cours mais boudé comme elle par nombre d'organisations politiques. (AfricaNews)

