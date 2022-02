Guinguinéo / Crise scolaire: La base ne cautionne plus la poursuite de la grève et... Rédigé par leral.net le Samedi 26 Février 2022 à 14:04 | | 0 commentaire(s)| La base de Guinguinéo s'insurge sur la situation actuelle qui prévaut au niveau de l'éducation. A en croire ce membre enseignant, "je ne comprends plus ce qui se passe. Toutes nos revendications ont été satisfaites par l'Etat, surtout les Ird qui ont été augmentées de 20.000 FCfa. Si ce point n'avait été satisfait, j'aurais compris, mais tous les points ont obtenu solution. Je ne vois plus la raison de cette grève, sinon retourner en classe", a balancé cet enseignant de Guinguinéo.



