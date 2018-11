Guirassy, un discours qui fait peur au régime de Macky (Par Assane Touré)

Cliquez-ici pour regarder plus de videos On dit en wolof : « ki bour gueuna ragal moy kiy yéé askane wi » (les discours qui éveillent les consciences font peur au roi). Partant de ce postulat on comprend alors pourquoi Guirassy fait si peur au régime de Macky Sall.



En effet, il suffit simplement d’une à deux sorties médiatiques du leader de S-U-D pour que le régime SALL commence à trembler et lui envoie ses répondeurs automatiques. Ainsi donc, après Khafor Touré, et bien d’autres responsables de la mouvance présidentielle, c’est Mme Fatou THIAM qui se croit obligée (pour plaire ?) de tirer sur Moustapha GUIRASSY.



Fatou THIAM se trompe de cible. C’est parce que nous respectons la femme, et l’humain – tout simplement – comme nous l’enseigne le président Guirassy, que nous refusons de descendre dans les caniveaux. Non Madame, on ne vous rappellera pas votre passé politique. Non Madame, on ne vous rappellera vos mots durs contre le régime de Macky SALL. Ce terrain là n’est pas le nôtre.



Depuis le début de cette pré-campagne, le président Guirassy n’a parlé que du Sénégal, des problèmes de notre pays et des solutions qu’il propose. Et quand vous aurez des idées à opposer à celles avancées par le président Guirassy, vous reviendrez et à ce moment-là, nous débattrons. Comme on l’a dit plus haut, on comprend donc – de plus en plus – le pourquoi depuis le début de la pré-campagne, le pouvoir fait tout pour noyer les interventions du Président GUIRASSY. Mais c’est peine perdue, le discours de GUIRASSY sera entendu et sans aucun doute, tout Sénégalais sensé l’adoptera.













Assane Touré

