Guirassy, un geste si grand Il y a quelques jours, une « info » revenait de manière récurrente sur les différents fils d’actualité de la presse en ligne et sur les réseaux sociaux. On y apprenait qu’un ancien ministre est atteint de la covid-19.



Quelques jours plus tard, vous voilà, vous monsieur Guirassy, parlant à coeur ouvert et à visage découvert aux sénégalais. Dans un décor spontané par le biais d’une vidéo que l’on devine amateur. Vous nous dites être atteint de la covid-19. Le timbre de votre voix et les traits de votre visage nous renseignent à suffisance sur votre mal et sur la souffrance qui sont les vôtres. Car faire face à une maladie qui expose vos proches et qui vous laisse dans le doute et l’inquiétude n’est pas chose aisée.

D’autant que cette maladie n’avait jusque-là, ici au Sénégal, aucun visage à elle associée. Et voilà que vous, homme politique respectable, « manager » à la réputation dépassant largement nos frontières, prenez sur vous et sur votre famille de parler et d’informer.



Votre geste n’est pas anondin. Il démontre un leadership et une capacité de résilience à toute épreuve. Vous nuancez au profit tous les étudiants qui ont fréquenté votre célèbre institut de management - j’ai eu l’honneur et la chance d’en faire partie, la véracité de l’assertion de mon professeur en image politique, Jean Paul Gourévitch: « la meilleure manière de convaincre un peuple, c’est de lui renvoyer sa propre image ». Vous, vous n’avez pas voulu faire comme la majeure partie de nos concitoyens touchés par la Covid-19. Vous n’avez pas fui, ne vous êtes pas terré et n’avez pas laissé la rumeur demeurer à l’étape de supputations. Non, vous avez assumé de devenir un « contre-exemple » face à la démarche viciée qui s’était pourtant imposée ici comme la norme: nier la maladie, ou refuser d’en assumer ouvertement le statut de victime .



Votre geste est d’une haute portée à la fois symbolique et performative.



Sur le plan symbolique, il participe à déconstruire pas mal d’idées reçues sur cette maladie sous nos tropiques. Personne ne dira plus qu’elle n’existe pas ou qu’elle épargne les uns et les autres. Sous nos latitudes, vous rendez effectivement concrète cette pathologie en lui donnant un visage. Dès lors, son caractère abstrait en devient évanescent.



Sur le plan performatif, vous contribuez à redéfinir un nouveau paradigme: celui de la responsabilité individuelle dans un contexte où l’opinion interroge davantage les pouvoirs publics tout en se dédouanant d’une quelque responsabilité individuelle au service du collectif. En outre, votre mal démontre le bien-fondé de la décision de fermeture des écoles prise par le Président Macky SALL. N’eut été cette décision, certainement que tout l’établissement dont vous êtes le fondateur allait être confiné et des milliers d’étudiants et d’enseignants isolés et suivis. Ce qui représenterait un nombre plus élevé que l’ensemble des cas sous surveillance présentement.



Ceux qui ne vous connaissent pas peuvent être surpris. Mais moi qui ai eu la chance de vous côtoyer et d’interagir avec vous, point je ne suis surpris. J’ai toujours noté, en effet au détour de nos échanges, votre sens extrêmement élevé de l’Etat, de la responsabilité ainsi que votre patriotisme placide mais courageux et sincère!



Je vous souhaite à vous et à votre famille ainsi qu’à tous vos proches un dénouement heureux face à cet épisode si douloureux.

J’espère qu’une fois la santé recouvrée, vous poursuivrez ce combat entamé et occuperez une place officielle dans le dispositif de sensibilisation et de gestion lié à la covid-19.



C’est l’occasion pour moi de proposer au président Macky SALL qui a fait montre d’un leadership confirmé dans la gestion de cette crise, de vous nommer ambassadeur itinérant dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.



Votre guérison pour laquelle nous prions et votre engagement officiel éventuellement à venir feront de vous l’un des signaux les plus forts dans notre capacité à juguler cette maladie qui demande sacrifice, don de soi, courage et dépassement.

Toutes choses dont vous avez fait montre et qui je l’espère seront optimisées.



Dieu vous garde et protège le Sénégal.



Mamadou Thiam président du mouvement Agir pour l’émergence

mamadouthiam@hotmail.com

