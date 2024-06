Guy Marius Sagna : « Les imams qui prennent les moutons d’Israël, c’est de la corruption » Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juin 2024 à 13:48 | | 0 commentaire(s)|

La Coalition Sénégalaise pour la Cause Palestinienne et l’ensemble des associations solidaires avec le peuple palestinien demandent « l’expulsion immédiate de l’ambassadeur de l’État d’Israël du Sénégal et la proposition à la Conférence des chefs d’État de l’Union Africaine de l’annulation officielle du statut de membre observateur accordé insidieusement à l’État israélien de colonisation ». Lors d’une conférence de presse tenue hier, mercredi 12 juin 2024, au siège d’Amnesty International à Dakar pour dénoncer le « génocide » en Palestine, Madieye Mbodj, coordinateur de la coalition sénégalaise pour la cause palestinienne, a invité les Sénégalais à participer à la marche pacifique prévue le dimanche 23 juin 2024 à 09h00, à la Place de la Nation (ex-Obélisque). « La Palestine vivra, la Palestine vaincra », a-t-il conclu. Guy Marius Sagna, député de Yewwi Askan Wi et membre du gouvernement actuel, a critiqué les imams qui acceptent des moutons d’Israël pour célébrer la fête de Tabaski et a appelé au boycott de leurs produits. « Les imams qui acceptent des moutons d’Israël, c’est de la corruption », a rapporté Bes-Bi. Les organisations soutenant la cause palestinienne, par la voix du Dr Diallo Diop, ont rappelé le bilan d’une lettre datée du 5 juin 2024, indiquant « près de 40 000 morts, plus de 80 000 blessés, dont une grande majorité d’enfants, de femmes et de personnes âgées, sans compter les centaines de cadavres découverts ou à découvrir ». Haitam Khalili, représentant de l’Ambassadeur de la Palestine, a salué la position assumée par les autorités sénégalaises.



Source : La Coalition Sénégalaise pour la Cause Palestinienne et l’ensemble des associations solidaires avec le peuple palestinien demandent « l’expulsion immédiate de l’ambassadeur de l’État d’Israël du Sénégal et la proposition à la Conférence des chefs d’État de l’Union Africaine de l’annulation officielle du statut de membre observateur accordé insidieusement à l’État israélien de colonisation ». Lors d’une […]Source : https://atlanticactu.com/guy-marius-sagna-les-imam...

Accueil Envoyer à un ami Partager