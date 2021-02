Guy Marius Sagna : « Mamadou Ndoye nous a dit avoir été électrocuté au niveau des testicules … » Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Février 2021 à 17:34 | | 0 commentaire(s)|

Par Cheikh Tidiane NDIAYE Les 20 patriotes qui ont été arrêtés lors des manifestations de soutien à leurs leaders « souffrent actuellement le martyre ». Guy Marius Sagna révèle que Mamadou Ndoye, l’un d’eux dit être électrocuté au niveau des testicules. Selon l’activiste, les faits se sont produits au commissariat central de Dakar. Il souligne également que […] Par Cheikh Tidiane NDIAYE Les 20 patriotes qui ont été arrêtés lors des manifestations de soutien à leurs leaders « souffrent actuellement le martyre ». Guy Marius Sagna révèle que Mamadou Ndoye, l’un d’eux dit être électrocuté au niveau des testicules. Selon l’activiste, les faits se sont produits au commissariat central de Dakar. Il souligne également que Mamadou Ndoye n’est pas le seul dans cette situation. Guy avance la torture ne doit être accepté dans un Etat comme le Sénégal. « Il souffre énormément. Terriblement ! Je rappelle au président Macky Sall que le Sénégal a signé des conventions internationales contre la torture. Je comprends maintenant comment notre compatriote Pape Sarr, accusé injustement de vol de mouton, a été électrocuté au commissariat de police de Thiaroye jusqu’à ce qu’il y prenne feu. Il mourra dans son bandage tel une momie à l’hôpital. Jusqu’à présent, pas de justice pour lui », martèle le coordinateur du mouvement Frapp. Dans ce registre de contestation, Guy indique qu’un autre jeune, Mohamed Thiam, est blessé et on lui refuse des soins. Il accuse le Chef de l’Etat d’être le responsable de cette situation. « Le président Macky Sall sera rendu responsable de tout ce qui arrivera à ces 20 parmi lesquels un jeune de 14 ans, Pape Niang. Reprenons les choses depuis le départ monsieur le président Macky Sall », dit-il. L’activiste réitère son soutien au Leader du Pastef, Ousmane Sonko. Pour lui, il s’agit d’une liquidation de l’opposant. « Vous avez voulu liquider arbitrairement, injustement, anti démocratiquement, illégalement Ousmane Sonko. Des citoyens se sont dressés pour faire barrage à votre cabale politicienne. Donc, ces jeunes ne sont pas coupables: c’est vous Macky Sall qui êtes coupable de cette Sall cabale et de ses dégâts collatéraux », avance-t-il avant d’ajouter : « Nous n’accepterons pas qu’ils soient sacrifiés ». Guy Marius Sagna exige la libération des 20.



