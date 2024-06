Guy Marius Sagna dévoile les failles de la justice sous l’ère Macky Sall Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Juin 2024 à 14:00 | | 0 commentaire(s)|

Après son élection, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye avait promis de rassembler tous les acteurs de la justice pour mener un examen exhaustif en vue de restaurer la crédibilité de la justice, rétablir l’harmonie entre elle et les citoyens et trouver des solutions aux défis qu’elle rencontre. Dans cet esprit de réforme et de modernisation judiciaires, le député Guy Marius Sagna a exprimé son soutien aux conclusions des Assises de la justice lors de l’émission « Instant T ». Il a également critiqué, entre autres, l’ancien président sénégalais, dans le but de contribuer à l’amélioration du système judiciaire. Cette démarche vise à instaurer un climat de confiance dans l’administration de la justice et à promouvoir une meilleure interaction entre les institutions judiciaires et les citoyens. En reconnaissant les défis et en proposant des solutions, ces initiatives visent à renforcer l’efficacité et la transparence du système judiciaire sénégalais, pour le bien-être de la société dans son ensemble. « La justice n’était pas équitable, Macky n’enfermait que ceux qui n’étaient pas d’accord avec lui. »



