Guy Marius Sagna en faveur d'EDK et de Djolof Chicken : Un plaidoyer pour la souveraineté économique du Sénégal Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Août 2023 à 13:11 | | 0 commentaire(s)| Dans un geste de solidarité envers les employés de l'entreprise sénégalaise EDK, Guy Marius Sagna, fervent défenseur de la souveraineté économique du pays, dénonce l'alignement des députés de l'APR avec les intérêts étrangers. Refusant de s'associer à des multinationales, Guy M. Sagna encourage les entreprises sénégalaises, à respecter les droits des travailleurs et des consommateurs, pour un Sénégal prospère et émancipé.





