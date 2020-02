Guy Marius Sagna est-il un citoyen à part ? Les Koungheulois donnent leurs points vues Les Koungheulois s’indignent contre l’arrestation de Guy Mauris SAGNA arrêté depuis plus de 60 jours. Et xibarubambouck a recueilli des informations variées à travers lesquelles bon nombre de koungheulois nourrissent des inquiétudes quant à l’avenir de l’homme en question à savoir Guy Marius Sagna. Dans le but de sauver ce citoyen engagé sur l’avenir de la jeunesse et le combat qu’il est en train de mener, parents, amis entre autres ont à l’unanimité, sollicité la clémence de la justice et l’intervention même du Président. Free Guy





Guy Marius Sagna est toujours en prison. Mais qu’a t-il fait? Vol ? Agression ? Viol ? Meurtre? » Que NENNI!. Pourtant il a perdu sa liberté depuis le 29 novembre 2019, à l’occasion d’une manifestation contre la hausse du prix de l’électricité ( Ndlr: devant les grilles du palais).



Une lutte noble , qui lui a valu un mandat de dépôt. Ces codétenus sont libérés depuis 20 décembre 2019 avec notamment Babacar Diop leader FDS et cie. Les deux derniers qui étaient avec lui à savoir Fallou Gallas Seck, Ousmane Sarr ont été aussi libérés ce Lundi 21 janvier 2020.



Pourquoi Guy reste-t-il toujours en prison?



Un pays aussi démocratique que le Sénégal, où il y a eu deux alternances (2000 – 2012), la liberté d’expression et de manifestation demeurent compromises. Face à cette situation , des voix se lèvent pour dénoncer. Des jeunes se mobilisent pour dire non, Guy en est un homme qui a toujours été devant pour protester et contester. Il est une pilule dure à avaler !!!!



D’où ses nombreuses arrestations dont la dernière en date est celle du 29 novembre devant les grilles du palais. Une aubaine pour le pouvoir qui voyait en cet homme une vraie équation à 5 degrés et qu’il fallait coûte que coûte résoudre. Mission accomplie, Guy est privé de tout déplacement et est privé physiquement de tout combat à cause de son séjour carcéral prolongé et anormal.



Quelle position adopter face à cette injustice? Où est la population, pour laquelle il à bravé l’interdit et a organisé une marche spontanée devant les grilles ?



La ville de koungheul, un lieu qui a logé cet activiste n’est pas en reste dans ce combat. C’est ainsi que le site xibarubambouck a recueilli des témoignages de part d’autres des personnes qui ont eu à le côtoyer ou connu. Les témoignages sont unanimes, Guy ne mérite pas ce sort, vu tout ce qu’il fait pour la population. Sans oublier que sa femme vit présentement dans ladite localité, avec une grande sérénité. Dans ce sillage on vous propose ces différentes interventions des koungheulois.



Guy Marius Sagna, un homme de caractère et un citoyen respectable



Le Koungheulois Djiby ndao, un éminent enseignant fait un témoignage sur Guy Maris SAGNA à ces termes: Mon camarade Guy Marius Sagnahh a un trait de caractère qui m’a toujours charmé : celui d’être fidèle à ses principes. » une étincelle peut Embraser plus qu’on ne s’y attendait ».



J’ai siégé avec lui à la commission départementale de recensement des votes où il représentait la coalition Pencoo. Et là on voit qu’appartenir à une entité ne le muselé pas. J’en veux pour preuve ses attaques lors du forum de 2009.



A Koungheul,et ailleurs il a été dans toutes les luttes pour le bénéfice des populations. Je n’ai cessé de le rencontrer dans les tribunes de la gauche. Guy est quelqu’un qui n’a pas sa place derrière les barreaux.



Même si on ne partage pas toujours ses convictions, ce charmant garçon est un pacifiste malgré ses apparences brutes. Comme tout sénégalais, épris de paix et de justice, je sollicite sa libération dans les meilleurs délais et les meilleures conditions. Cette libération est une exigence de la démocratie. Cet époux et père de famille ne pourrait être réduit au silence .



Docteur Serigne Ahmadou Gaye, citoyen sénégalais et ami de Guy déclare: C’est en toute objectivité que je formule ces mots en guise de témoignage à l’endroit de Guy mari Sagna que je considère comme citoyen de toutes les villes où il est de passage , avant de devenir citoyen sénégalais entièrement à part du fait du traitement carcéral particulier dont il est victime.



Le peu que je puisse dire chez l’homme, c’est qu’il un défenseur constant et engagé des droits et libertés publiques depuis l’Université avec un désintéressement sans commune majeure. Après une quinzaine d’années, nos chemins se sont croisés à nouveau avec cette fois ci une convergence d’intérêt et de vue pour une gestion transparente, inclusive et efficace des affaires publiques locales.



Entre 2008 et 2011, dans le cadre de la coalition pencco qu’il a piloté et pour laquelle il s’est investi fortement, a permis l’alternance générationnelle au niveau de la ville de koungheul en 2009 avec l’élection de Maya. Guy est un patriote et non un activiste, c’est un sénégalais et non un étranger, c’est un koungheulois par affinité et alliance.



Je suis en mesure de le confirmer, malgré nos contradiction s intellectuelles parfois houleuses. Mais, j’ai noté en lui, une humidité comportementale, une conviction profonde, un patriotisme réel et un engagement constant et un don de soi fort. Ce qui est fascinant et rassurant dans son combat aujourd’hui, c’est son intelligence stratégique et sa force de proposition alternative dans le seul intérêt général.



Je pense qu’il mérite aujourd’hui, le respect des sénégalais et notamment pour nous koungheulois, car il a participé à une étape importante du processus de notre démocratie locale en toute abnégation et dans un total désintérêt. Je retiens que c’est un homme de mission. Mon ultime conviction est que Guy demeurera un fervent défenseur de la démocratie, de la justice, des droits et libertés.

Respect pour lui.



Un homme de foi et de patriotisme



Le Koungheulois Émile Mb Niocké au nom de la communauté chrétienne de Koungheul demande la clémence du président:

J’ai rencontré Guy à Guy Marius Sagna, un homme de caractère et un citoyen respectable lorsqu’il travaillait là-bas, notre relation était des plus belles. On partageait la même paroisse ainsi que sa femme. Guy a toujours été comme ça dans ses combats. Il n’a jamais fait de distinction entre les ethnies ou confréries car c’est un citoyen du monde. On échangeait sur beaucoup de choses.



Je me rappelle d’un de ses discours à la paroisse, qui n’a pas été apprécié car il disait ces termes » je refuse d’être le nègre du service ». Il a gardé cette attitude en lui. Ça ne fait même pas une année, j’assistais à une réunion avec lui pour lutter contre le CFA, APE etc.



C’est un homme véridique, dynamique mais très réfléchi. Il croit aussi sa religion. Les gens n’ont pas compris Guy, il ne lutte pas pour lui même mais pour l’Afrique. Ce combat l’a tellement dominé qu’il n’a plus une vie de famille. Il est sensible aux préoccupations des autres. Nous, en particulier la communauté chrétienne de Koungheul, demandons au Président de la République de libérer Guy, de par sa grâce.



Le journaliste Sidy Djimby Ndao manifeste son soutien à Guy et demande à ce qu’il soit libéré le plus vite possible: Ce que je peux dire par rapport à Guy Sagna, c’est un homme bon, un patriote. Quelqu’un qui aime son pays de sorte que certains ne comprennent pas les actes qu’il pose. Pour dire vrai j’ai connu Guy, alors que j’étais élève au lycée Elhadj Ibrahima Ba de Koungheul.



J’avais lancé une association de jeunes dénommée Koungheul Jeunesse Action KJA, c’est à travers les activités de ladite structure que j’ai fait la connaissance de Guy Marius Sagna. Il nous encadrait pour la réussite de nos activités. Quand je suis venu à Dakar après le Bac, j’ai milité dans un parti politique « Moom sa reew ».



Je l’ai retrouvé dans le même parti, même si d’aucuns pensaient que c’est lui qui m’avait intégré. C’est pour dire que parfois les gens qui ont les mêmes esprits se retrouvent autour d’un même idéal. Guy m’a beaucoup aidé à comprendre les enjeux quand il s’agissait de politique dans « mom sa reew », de géostratégique et de géopolitique, de ce qui se passait de l’autre côté du monde.



Personnellement, je le considère comme un grand frère, quelqu’un qui m’est précieux du fait qu’il n’hésite jamais à me prodiguer des conseils. C’est pourquoi à chaque fois qu’on me dit que Guy est arrêté, j’ai mal au cœur parce-que Guy est un patriote. Son arrestation m’a beaucoup fait mal, il a du passé Noël en prison loin de sa femme et de ses enfants. On ne doit plus accepter en 2019, que les gens soient arrêtés pour des manifestations, c’est inacceptable.



Le Président doit le savoir et qu’il le veuille ou pas les gens vont continuer à manifester. Il n’a qu’à enfermer Guy mais c’est sur que d’autres Guy vont essayer de continuer à manifester.



Le Sénégal a fait beaucoup de progrès en matière de démocratie ces dernières années. Mais depuis que le Président Macky Sall est là on a tendance à voir que ces acquis sont entrain de disparaître. Je manifeste mon soutien à Guy et je demande à ce qu’il soit libéré le plus vite possible.



Un homme qui lutte pour l’intérêt général



Pour le Koungheulois Pape Medoune SECK :Guy, C’est quelqu’un qu’on ne pas dissuader sur ce qu’il fait. Même si on le libéré, il va recommencer car c’est sa nature. Je témoigne aussi qu’il n’a besoin de l’argent de personnes. Il croit fortement à l’activisme que même si ses camarades tentaient de le sortir de prison sans papier, il va refuser.



Il croit à la lutte contre les inégalités sociales. Il est prêt à laisser sa vie pour défendre les autres qui sont en situation. Guy est aussi très gentil, sa femme aussi est très forte. Elle passe chaque jour devant chez moi pour aller dans son école, mais vous ne sentez pas qu’elle a des soucis. Beaucoup ne savent pas que sa femme est à koungheul.



Guy perd sa liberté pour défendre la cause de la population. Guy incarcéré à cause d’une forfaiture exercée sur une population inconsciente. Guy prisonnier en raison d’un désir de libérer son peuple de la tyrannie des Gouvernants. Free Guy !!!, est le mot d’ordre des activistes et leaders d’opinion soucieux d’un avenir meilleur. Nio lank mène la lutte afin de sensibiliser la population sur l’impact de cette hausse sur la vie des citoyens.



Avec la récente opération « Flyers fepp » , consistant à distribuer des flyers partout au Sénégal. Sans passer sous silence toutes les pressions et conditions pour libérer leur camarade de conviction: l’activiste Guy Marius Sagna. Ils s’identifient dans ce combat noble que Guy a toujours défendu.

Alors que tout le monde scande FREE GUY !!! FREE GUY !!! FREE GUY !!!



xibarubambouck.com

