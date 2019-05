Guy Marius Sagna et Cie libérés

Arrêtés samedi 4 mai devant les grilles de l'Assemblée nationale lors de la manifestation contre la loi sur la suppression du poste du Premier ministre, Guy Marius Sagna, Babacar Diop et Abdou Rahman Sow, ont été libérés ce lundi. Ils ont obtenu le droit de regagner leurs domiciles après leur face-à-face avec le procureur de la République, qui les auditionnait.



Nous y reviendrons.



