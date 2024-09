Guy Marius Sagna, le policier et le Général Tine

Le policier dont le véhicule est immatriculé DK-7578-W, se maudira ce jeudi 12 septembre 2024, d’avoir eu sur son chemin un certain Guy Marius Sagna. L’ex-député l’a pris en flagrant délit de corruption d'un conducteur de taxi immatriculé AA-374-RL. « Un policier garé sur le pont de l‘Emergence aujourd’hui, arrête un taxi. Il lui demande des pièces. Il s’en va puis le chauffeur prend de l’argent et le suit. Il revient et rallume sa voiture. Le chauffeur dit lui avoir remis de l’argent. Je n’ai aucune raison d’en douter. Nous sommes des millions à en être témoins tous les jours, devant notre indifférence. Il y a eu corruption. Tant que ces corruptions de certains agents des forces de défense et de sécurité, du service des visites techniques, du passage du permis de conduire continueront, nous continuerons à compter nos morts dans les accidents », écrit Guy Marius Sagna.



Ce qui a réussi à faire parler le général Jean Baptiste Tine. « Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique remercie l’honorable député Guy Marius Sagna, pour avoir signalé un acte de corruption impliquant un policier. Une enquête est en cours pour identifier les personnes en cause et appliquer les sanctions nécessaires le cas échéant. Nous restons fermement engagés contre la corruption et invitons les citoyens à signaler de tels actes sur notre ligne dédiée. Ensemble, construisons une société plus juste et transparente », a réagi le ministre de l’Intérieur sur X, relate "Le Témoin".