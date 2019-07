Guy Marius Sagna : « le préfet a fait exprès d’autoriser la manifestation après 12 h pour casser la mobilisation » L’activiste Guy Marius Sagna, présent sur l’avenue du centenaire, ce samedi, pour répondre à l’appel à manifester de la plateforme Aar Li Nu Bokk a déploré la démarche du préfet de Dakar qui n’a autorisé la marche de cet après-midi qu’après 12 aujourd’hui.

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Juillet 2019 à 17:47 | | 2 commentaire(s)|

« Ce n’était pas facile d’organiser la marche aujourd’hui. Macky sall a utilisé le préfet de Dakar qui a fait exprès de n’autoriser la manifestation qu’après 12 h pour casser et faire faiblir la mobilisation. Mais nous avons compris. On va continuer le combat, massifier le mouvement et réclamer la transparence. Nous allons continuer à manifester », a-t-il dit.

