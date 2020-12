Guy Marius Sagna libre

L’activiste a passé hier 8h de temps dans les locaux de la Police de Dakar-Plateau. Guy Marius Sagna a été arrêté par la police de Dakar Plateau alors qu’il voulait déposer une lettre à la Préfecture de Dakar en compagnie de responsables de six collectifs membres du Front multi luttes «Doyna». Il a été conduit à la police où il a été auditionné. Frapp dénonce la deuxième arrestation de Guy Marius Sagna pour juste un dépôt de lettre à la gouvernance et à la préfecture de Dakar.



D'après L'As, ces Collectifs regroupent des ex-contractuels de la Senelec, des animateurs culturels, des enseignants des classes passerelles de Kédougou et de Tambacounda, des agents techniques des Eaux et Forêts, des préparateurs en pharmacie et des sortants de l'INSEPS. Ces collectifs interpellent le gouverneur et le préfet de Dakar sur la question des recrutements clientélistes, du chômage des jeunes etc.



Le Front multi-luttes «Doyna» interpelle l'opinion devant ce qui apparaît comme une dictature rampante dont l'objectif est de museler les travailleurs, les paysans, les étudiants…qui se battent contre les spoliations foncières, l'accaparement des terres des paysans, la marginalisation des étudiants, la non orientation de bacheliers, la violation des droits des travailleurs, l'absence d'infrastructures...Ils avertissent que l'intimidation ne passera pas.

