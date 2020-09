Guy Marius Sagna s’attaque à Aly Ngouille Ndiaye Rédigé par leral.net le Lundi 21 Septembre 2020 à 13:31 | | 0 commentaire(s)|

Guy Marius va encore au front et fustige la partialité du ministre de l’intérieur. Selon l’activiste, M. Aly Ngouille Ndiaye est toujours prompt à interdire tout regroupement, sauf quand il faut un bain de foule à l’honneur du président de la République. Cette dénonciation fait suite aux visites du président Sall un peu partout à […] Guy Marius va encore au front et fustige la partialité du ministre de l’intérieur. Selon l’activiste, M. Aly Ngouille Ndiaye est toujours prompt à interdire tout regroupement, sauf quand il faut un bain de foule à l’honneur du président de la République. Cette dénonciation fait suite aux visites du président Sall un peu partout à travers le pays, accueilli toujours par les populations. « Qu’on ne nous parle plus de gestes barrières car le président Sall de connivence avec le premier policier du pays, sont les premiers à piétiner les règles édictées », dira l’activiste. Am the best, de son vrai nom Amadou Sow, est un rappeur. L’artiste de la localité de Diamniadio ne cache pas son mécontentement. Car, il soutient que ce qu’il appelle « l’authentique Diamniadio est relégué au second plan dans l’optique du pôle de développement de Diamniadio. Pour dénoncer cette injustice, le jeune rappeur, par ailleurs étudiant en Histoire à l’Ucad, va mettre en place un festival dénommé Sama Side. Am the best est également l’auteur de Corona gnibil, en guise de contribution à la lutte contre la covid 19.



Source : https://letemoin.sn/guy-marius-sattaque-a-aly-ngou...

