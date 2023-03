Guy Marius et Cie arrêtés / Me Moussa Sarr: « Leur audition va démarrer incessamment »

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Mars 2023 à 17:50

Le parlementaire Guy Marius Sagna et un dizaine de membres du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP) ont été arrêtés, ce samedi, en marge d’une manifestation devant l’Ambassade de Tunisie à Dakar.



Le chef d’accusation retenu contre eux est participation à une marche non autorisée, selon leurs avocats Me Moussa Sarr. “Guy Marius Sagna et les autres manifestants arrêtés sont actuellement dans les locaux de la Sûreté urbaine”, renseigne-t-il. “Leur audition va démarrer incessamment”, ajoute Me Moussa Sarr.



A retenir, ces manifestants se sont rendus ce matin, devant l'Ambassade de Tunisie pour protester contre les propos jugés racistes du Président de ce pays.





Ousmane Wade