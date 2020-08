Guyane : un maire arrêté avec 2 kilos de cocaïne défraie la chronique Rédigé par leral.net le Mardi 18 Août 2020 à 00:01 | | 0 commentaire(s)|

Arrêté avec plus de deux kilos de cocaïne dans sa valise, Paul Dolianki, maire d'une commune de Guyane, assure qu'il n'a transporté ce bagage que pour rendre service et ignorait tout de son contenu. Il pourrait risquer jusqu'à dix ans de prison. Le maire était-il une "mule", l'une de ces personnes qui transportent de la drogue d'un aéroport à l'autre ? Paul Dolianki, maire d'Apatou, en Guyane, a été arrêté samedi matin à l’aéroport d’Orly avec, dans ses valises, plus de deux kilos de cocaïne. L'édile assure qu'il n'a rien à voir dans cette affaire. "Il n'avait pas conscience de ce que la valise contenait" Selon l'édile, la valise avec la drogue ne serait pas la sienne mais celle d'une personne proche de lui, en qui il avait confiance, et il l'aurait transportée à Paris pour rendre service. En d'autres termes, selon le maire il serait devenu une "mule" malgré lui. "Il faut savoir que les conditions dans lesquelles monsieur Dolianki a été interpellé prouvent à l'évidence qu'il n'avait pas conscience de ce que la valise contenait", souligne ainsi son avocat, Me Patrick Lingibé, bâtonnier de Guyane, selon qui le maire n'a fait "aucune difficulté" pour ouvrir ses bagages. "Des investigations autour de la personne suspectée ont démontré que manifestement il n'y a pas de lien avec un quelconque trafic de stupéfiants", ajoute le conseil.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-29161-guyane-un-m...

