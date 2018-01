Gymnastique: Nassar condamné à une peine de 40 à 175 années de prison !

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Janvier 2018 à 19:38 | | 0 commentaire(s)|

La sentence est tombée. Pour ses abus sexuels sur plus d'une centaine d'athlètes, l'ex-médecin de l'équipe américaine de gymnastique Larry Nassar est condamné à une peine de 40 à 175 années de prison.

Nassar, âgé de 54 ans, était jugé pour sept des dix chefs d'accusation pour lesquels il a plaidé coupable.

Il avait déjà été condamné à 60 ans de réclusion pour pédopornographie, un autre volet de l'affaire qui a secoué le monde de la gymnastique.

159 témoignages de victimes C'est un procès hors-norme qui s'est tenu devant le tribunal de Lansig (Michigan, nord), la juge Rosemarie Aquilina ayant reçu 159 témoignages de victimes dont certaines, parmi les plus connues de la discipline, ont raconté à l'audience leur calvaire et la difficulté pour se reconstruire après avoir été "manipulées".

Le médecin, considéré comme un "faiseur de miracles", a agi en toute impunité pendant près de deux décennies, jusqu'aux premières révélations en 2016.

L'affaire a déjà fait tomber plusieurs têtes au sein de la Fédération américaine de gymnastique, USA Gymnastics, accusé d'avoir tardé à dénoncer les agissements de son médecin-chef. Et le comité national olympique, où Nassar officiait également, est désormais dans la ligne de mire.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook