H.L.M Grand-Yoff : Les travaux du BRT Inondés après les pluies Alors que les essais se déroulent depuis quelques jours sur les voies du Btr. Hier, il s’est produit un incident non loin du pont de l’émergence qui était inondé. Les fortes pluies qui se sont abattues dans la capitale sénégalaise sont passées par là. Dans ces conditions, la question qui taraude les esprits de beaucoup est de savoir comment le BRT pourrait circuler en cet endroit en période hivernale.

Dès que le ciel gronde, les rues de Dakar reçoivent un trop plein d’eau. Plusieurs quartiers de Dakar en ont fait les frais hier à cause des fortes pluies. Il a été difficile de se frayer un chemin non loin du pont de l’émergence. Un itinéraire qu’empruntent les bus du BRT.



La rue a été totalement inondée et les voitures qui avaient pris par malchance cet itinéraire pataugeaient. Cette situation risque d’avoir des conséquences néfastes pour le BRT. « Je pense que les autorités doivent revoir cet endroit » indique A .Fall, habitant juste après le pont de l’émergence.



Même son de cloche pour ce gérant d’un multiservice situé juste à côté des travaux du BRT. A l’en croire, le travail est mal fait en cet endroit. Il invite ainsi les autorités à se déplacer sur les lieux après les pluies pour voir de visu la situation. Il se dit convaincu que les autorités ne sont pas au courant.



« Le BRT est un moyen de transport qui va contribuer à l’amélioration de la mobilité à Dakar », avait déclaré en janvier dernier le ministre des Transports, des Infrastructures et du Désenclavement M. Mansour Faye. Il avait ajouté dans ses propos en indiquant que le BRT est un projet majeur qui va transporter plus de 300 mille voyageurs en un temps record soit 45 minutes de Guédiawaye au centre-ville. Les travaux ont été lancés en octobre 2021, par le chef de l’Etat sénégalais Macky Sall. Le coût est de 300 milliards francs Cfa. Pour parer à toute éventualité, les autorités doivent agir au plus pressé en trouvant une solution définitive sur l’axe H.L.M Grand-Yoff-Liberté 6 avant qu’il ne soit tard.



La société chargée des travaux devrait prendre les dispositions idoines pour réparer cette anomalie d’autant que le projet a englouti plusieurs milliards. Surtout que le président Macky Sall y tient pour le compte de ses actifs en tant que réalisation dans le cadre son PSE.

