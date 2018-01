H & M : Le Noir est-il un singe ? (Par Aliou Tall)

H & M : H pour le Blanc (l’Humain) ; M pour le Noir (Macaco, le singe). Le petit Blanc est un expert de la survie. Le petit Noir est un singe, qui a le mérite d’être le plus cool de la jungle. Voilà à quoi renvoie une publicité de vêtements faite par l’enseigne H & M. C’est ahurissant ! Mais au-delà de cette pitoyable publicité, dans l’inconscient de beaucoup d’Occidentaux le Noir est perçu comme un singe plus évolué que ceux de la jungle ou des zoos.



Le Noir est assimilé au singe depuis longtemps



Y aurait-il une polémique et de l’indignation si c’était le jeune Blanc qui porte le sweatshirt marqué de l’inscription "le singe le plus cool de la jungle". Très probablement non. La raison en est que c’est le Noir qui est longtemps assimilé au singe. Génétiquement, le Noir, comme le Blanc, le Chinois ou l’Arabe, n’est ni un Macaque, ni un chimpanzé, ni un Babouin.



Pourtant, depuis les négriers et les colons, des occidentaux continuent de le renvoyer à la nature de ces primates, qui seraient ses cousins proches. Dans les terrains de football en Europe, il arrive souvent que des supporteurs mécontents de la performance d’un footballeur Noir, lui fassent des grimaces imitant le singe, pour lui faire savoir qu’ils le voient comme un singe.



Même dans la sphère politique, de hauts responsables de race noire ont été ouvertement attaqués et assimilés au singe. Il en a ainsi été en France contre la ministre noire Christiane TAUBIRA. Il m’est arrivé moi-même d’être traité de goulou-goulou au Luxembourg, par un Blanc qui était probablement jaloux de voir un Nègre mieux habillé que lui, et entrant à la Cour de justice de l’Union européenne. Comme je perçois l’accusation de « raciste » comme l’aveu d’être affecté par cette bassesse, j’ai préféré lui verser le pot de chocolat chaud que j’avais entre mes mains. Parce qu’en vérité, les singes ça jette des objets sur les humains qui les agacent.



Mais pourquoi cette bêtise humaine ?



C’est un fait que le Blanc a découvert le Noir menant une vie en communion avec la nature, qu’il a décrite comme primitive. Cette primitivité ayant été amalgamée à une animalité. Les Blancs qui sont venus chez les Noirs pour les traduire en esclaves, les spolier, et les coloniser, ont déduit de leur avance technique, une arriération du Noir.



Alors que celui-ci n’avait pas le même mode de vie, ni le même besoin de torpiller la nature et ses semblables pour le confort et la fortune. Le singe étant par sa morphologie, son intelligence et ses habitudes sociales, l’animal le plus proche de l’homme, ces négriers et colons Blancs ont préféré rabattre le Noir à l’état inférieur du singe.



Cette auto-flagellation avait aussi pour but de permettre à ces Blancs de s’engaillardir de leur conviction qu’ils ont une civilisation supérieure. Il s’est ainsi développé en Europe et en Amérique, l’idée que le Noir n’est qu’un spécimen de la jungle, à l’instar des singes et des autres animaux que la nature ou Dieu auraient irrémédiablement penchés vers la terre. Si les Occidentaux ne font pas eux-mêmes le travail sociétal qui s’impose pour effacer le tableau rétrograde qu’ils ont peint du Noir, il est de la responsabilité des Noirs eux-mêmes, de redorer leur blason.



Quelles réactions face à cette abjecte distribution de la haine ?



Certains dirons ce n’est pas trop grave, ne sombrez pas dans la caricature. Mais s’il s’agissait de juifs, ils crieraient tous à l’antisémitisme, comme des enfants de chœur. Seuls les Noirs apporteront les réponses efficaces à cette infamie. Pour y arriver, il faudrait que des associations œuvrant pour le respect de la dignité du Noir, en Afrique, en Amérique, aux Antilles et en Europe, fassent des actions judiciaires individuelles ou collectives pour engager la responsabilité civile et pénale du groupe H & M.



L’ubiquité d’internet, et son accessibilité partout dans le monde, font que l’incitation à la haine raciale qu’induit cette publicité, peut être réprimée dans tous les systèmes juridiques qui prévoient cette incrimination. Il faudrait aussi une réaction diplomatique des pays d’Afrique Noire et des pays comptant une population noire. Il faudrait obliger le gouvernement suédois, pays d’attache de l’enseigne H &M, à prendre une réponse pénale à cette incitation à la haine raciale.



Les Noirs choqués par cette abomination devraient, s’ils sont cohérents avec eux-mêmes, boycotter systématiquement les produits H & M. Enfin, les réseaux sociaux sont un outil à utiliser pour sensibiliser l’humanité sur la perfidie de cette banalisation de la haine contre les Noirs. Décidément, la locution latine ne pouvait pas mieux dire : Homo homini lupus est (l'homme est un loup pour l'homme). Noirs de tous pays, ne vous laissez pas dévorer par la meute négrophobe.



Aliou TALL,

Président du RADUCC

Email : raducc@hotmail.fr