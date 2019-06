HALTE AUX CONTRE-FEUX: Les Sénégalais veulent plus que la tête de Aliou Sall ( par Cheikh Bamba Dièye)

Le scandale honteux qui éclabousse la République fait honte à tout le pays. Il a au moins le mérite de lever le voile sur la turpitude de nos dirigeants.



Il est heureux de constater que toutes les composantes de la nation se sont levées pour dénoncer cette frénésie prédatrice qui s'est accaparée des membres du premier cercle du pouvoir (la famille).

Il y a, à mon sens, quatre exigences à faire prévaloir si nous voulons en finir avec ces pratiques mafieuses :

- Il faut enfin et à tout jamais, asseoir la transparence absolue sur le gaz et

le pétrole sénégalais.

- Révoquer les contrats de tous ceux qui se sont empêtrés dans cette sale

affaire de corruption.

- Renvoyer devant les tribunaux ces délinquants à col blanc.

- Récupérer l’intégralité des fonds spoliés.



Le Sénégal ne peut se contenter de la mise à l’écart du frère du président de la république. C'est trop peu pour le préjudice subi.



La responsabilité pleine et entière du président de la République est engagée et sa négligence coupable indiscutable. Il ne faudra jamais perdre de vue que c’est un décret présidentiel qui lie tous ces prédateurs, c'est sa signature au bas d'un document qui a rendu possible cette spoliation.



Elle est excellente l’idée de servir une plainte en bonne et due forme à BP, pour avoir failli aux règles de base de vérification de la réputation, de la crédibilité et l'expertise des partenaires dans cette transaction (due diligence), surtout concernant Frank Timis qui a été impliqué dans des scandales de corruption et dont l'aventurisme affairiste ne fait aucun doute.



Une initiative des parlementaires de l’opposition et des non-inscrits qui portent plainte ensemble contre BP, est très judicieuse et je souhaite vivement que nos collègues parlementaires qui se reconnaîtront là-dedans, prennent en charge ce dossier.



Une lettre de l’opposition parlementaire sénégalaise au Shadow Cabinet de l'Angleterre formé à ce jour par le Labour party (parti travailliste) serait aussi une bonne initiative qui va poser le débat au niveau du Parlement anglais et accélérer la procédure pour que BP soit convoqué devant une commission parlementaire.



A un autre niveau, nous pourrons ensemble saisir (opposition parlementaire et partis politiques) Transparency International pour leur demander des informations et enquêtes supplémentaires pour étayer et renforcer les procédures que nous pourrons en interne, initier ensemble.



Il faut que le peuple sénégalais écœuré par ce qui se passe sur le pétrole et le gaz dans sa grande diversité et sans esprit partisan, très loin des clivages gauche-droite ou opposition-pouvoir, se mobilise pour des sit-in massifs dont le seul but est de mettre fin à ce cercle vicieux de corruption et de prédation.



En méditant sur ces paroles d’Edmund Burke : « C’est l’indifférence des hommes de bien qui permet au mal de triompher ».













Cheikh Bamba Dièye

Secrétaire Général FSD-BJ

