HANDBALL, L'ANGOLA SACRÉE POUR LA 16E FOIS DEVANT LE SÉNÉGAL

Les Angolaises, favorites de la 28e édition du championnat d’Afrique, ont tenu leur rang, en dominant les Lionnes en finale 27-18. Dakar, 7 déc (APS) – L’équipe nationale féminine de handball de l’Angola a remporté, ce samedi, à Kinshasa, son seizième titre de championne d’Afrique, en battant en finale, par 27 points à 18, celle du Sénégal qui se console avec la médaille d’argent comme en 1974 et de 2018. Les Lionnes ratent encore la dernière marche pour se hisser au sommet du handball féminin africain. Le Sénégal n’a toujours pas remporté le Championnat d’Afrique des nations féminin de handball. L’Angola, favorite de la 28e édition qui se déroule depuis le 27 novembre à Kinshasa, a tenu son rang, en remportant sa seizième finales sur les dix-sept finales qu’elle a disputées dans cette compétition. C’est également son sixième titre de suite, depuis l’édition de 2016, jouée à domicile. L’Angola participe au Championnat d’Afrique des nations féminin de handball depuis 1981. Elle a joué à ce jour 23 éditions de cette compétition et a gagné 15 de ses 16 finales. Les Angolaises avaient été éliminées en 1991 en Égypte. Elles avaient pris la troisième place en 1996 au Bénin et en 2014 en Algérie. Source Logo: APS Primary Section: Sports Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : https://www.seneplus.com/sports/handball-langola-s...

