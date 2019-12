HCCT : Aminata Mbengue Ndiaye prend fonction et rend hommage à feu Ousmane Tanor Dieng

Le Haut Conseil des collectivités territoriales a rendu un hommage à son défunt président Ousmane Tanor Dieng ce mardi, lors de l’ouverture de la session extraordinaire 2019 qui marque l’entrée en fonction de sa remplaçante, Aminata Mbengue Ndiaye.



Cet hommage a démarré par un film institutionnel qui retrace la vie et l’œuvre de l’ancien Secrétaire général du Parti socialiste (Ps). Dans l’auditorium du Hcct, l’émotion était vive et des larmes ont coulé, rapporte Emedia.sn.



Ensuite, la série de témoignages a été ouverte par le corps diplomatique. L’ambassadeur, Seydou Nourou Ba, qui a parlé en leur nom retient de l’homme, sa connaissance élevée de l’Etat. « Nous avons géré ensemble de hauts dossiers très sensibles. OTD incarnait les valeurs qu’on attend d’un diplomate : compétence, sérieux, rigueur », a-t-il rappelé.



Prenant la parole, Seydina Issa Laye Thiaw a abondé dans le même sens. Fils aîné et porte-parole du khalife général des Layennes, Seydina Issa Thiaw fera remarquer que : « Ousmane Tanor Dieng a été loyale jusqu’à son dernier souffle ». Pour avoir connu, très tôt, Ousmane Tanor Dieng, Elhadj Tamsir Sakho retient de l’homme sa « bonté ».



Premier président depuis la création de sa création en octobre 2016, Ousmane Tanor Dieng a dirigé le HCCT jusqu’à sa mort en juillet 2019. À son actif, l’institution a produit 34 rapports produits remis au Président de la République.





