HCCT: Les 150 membres du HCCT connus Le Président de la République a procédé à la nomination des 150 membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (Hcct) par décret n°2022-1921, daté d’hier, le 20 octobre 2022. On retrouve sur cette liste d’éminentes personnalités, telles que Mme Aminata Mbengue Ndiaye du Parti socialiste (Ps, qui était la Présidente de l’institution), Mamadou Moulaye Guèye de Diamniadio, Landing Savané de And Jëf/Authentique, etc.

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Octobre 2022 à 18:42 | | 0 commentaire(s)|

L’élection des membres du Hcct tenue le 04 septembre dernier a consacré la victoire de la coalition «Benno Bokk Yaakaar» qui a raflé l’essentiel des sièges. Dans un souci d’équilibre, 80 Conseillers sont élus au suffrage universel indirect et les 70 restants sont désignés par le Président de la République. Ces derniers proviennent de diverses composantes telles que la société civile, les organisations socioprofessionnelles etc.



Par exemple, en raison de leur expertise en matière économique, social et environnementale, le décret n° 2022-1923 annonce la nomination comme Conseillers de Ousmane Diop, Lala Sankharé, Adama Gaye, en remplacement de Karim Sène, Mouhamed Dieng et de Moustapha Pierre Claver Ndong respectivement. Le Hcct créé par référendum du 20 mars 2016, a pour mission de renforcer la participation active des acteurs territoriaux dans la définition, l’instauration et l’évaluation des publiques territoriales.



C’est un espace de dialogue, de consultation pour une meilleure prise de décision engageant la vie des collectivités territoriales. Ce qui devrait permettre une meilleure inclusion des citoyens dans l’identification des besoins et priorités, la conception et la mise en œuvre des politiques de décentralisation. En résumé, son objectif est d’apporter une touche nouvelle à l’Acte III de la décentralisation.



Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook