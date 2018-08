HLM Grand-Médine : M. Kodé Ndiaye tombe avec 22 kg de drogue

Né le 24 août 1981, M. Kodé Ndiaye va souffler ses 37 ans derrière les barreaux. Et à coup sûr, il va passer la fête de la Tabaski en prison. Coutumier des faits, d’après nos sources, M. Kodé Ndiaye a en effet cueilli avant-hier nuit (samedi vers 5h du matin) aux HLM Grand-Médine.



En réalité, il était traqué depuis longtemps par les indicateurs et les limiers du commissariat des Parcelles Assainies. Et selon des sources proches du dossier, le sieur Ndiaye est un multirécidiviste. Il a d’ailleurs été interpellé auparavant avec un kilogramme de chanvre indien. Mais dans le cas d’espèce, il est allé très loin, puisqu’il détenait par devers lui une grosse quantité de 22 kg. De la drogue qu’il avait dispatchée dans des paquets d’un kg emballé dans des sachets de couleur jaune, bleue ou verte.



Cueilli par les hommes du commissaire Marième Diao, l’homme en question se trouvait dans sa chambre avec une femme. Cette dernière serait une prostituée. Aussi, renseigne notre source, un de ses acolytes a été arrêté avec 125 grammes récemment. Ce qui a permis d’avoir une piste sur son fournisseur, qui n’est autre que M. Kodé Ndiaye. En attendant d’être entendu et déféré au parquet ce lundi, le mis en cause qui était vêtu d’un t-shirt manches courtes de couleur bleue, "se la coule douce" dans les locaux du commissariat des Parcelles Assainies. Il était en compagnie de la fille cueillie dans sa chambre exerçant le plus vieux métier.









Vox Populi