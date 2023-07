HLM : La fondation A.S.S.A.N.E dote le district sanitaire de la commune, d’équipements médicaux Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juillet 2023 à 00:21 | | 0 commentaire(s)|

C’est avec un camion chargé de matériaux médicaux que le sieur Assane Mbengue a quitté les États-Unis d’Amérique, pour équiper le district sanitaire de sa chère commune des HLM.



Sa fondation intitulée A.S.S.A.N.E. renvoie à ASSISTING & SERVING AFRICAN NATIONS EMERGE, est une structure qui a pour but et objectif d’aider et d'accompagner les nations africaines vers l’émergence.



Aujourd’hui cet accompagnement de la fondation a publiquement été salué par le maire de la commune Moustapha Diop, ainsi que les habitants de la commune. Pour ce dernier, des hommes comme Assane sont à féliciter et à encourager : « Assane est vraiment un homme très déterminé, c’est des gens comme lui dont on a besoin pour développer notre société », assure l’autorité communale.



Source : Source : https://www.dakaractu.com/HLM-la-fondation-A-S-S-A...

