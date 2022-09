HLM: Le maire Moustapha Diop (Yewwi) descend l'équipe sortante et étale ses ambitieux...projets Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Septembre 2022 à 08:33 | | 4 commentaire(s)| Le maire de la commune des HLM, Moustapha Diop, a présenté son rapport de prise de fonction, actée depuis le 19 février 2022. Six (6) mois après son élection à la tête de la commune, le maire a fait un rappel à l'état des lieux qui n'est pas des plus reluisants avec l'équipe sortante. il a présenté son rapport avec les projets qu'il compte accomplir au cours de son mandat, notamment dans le domaine sanitaire, éducatif, sportif et culturel.



