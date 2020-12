HOMMAGE, PRIÈRES ET RECUEILLEMENT : LENS FAIT SES ADIEUX À SON « PAPA » Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Décembre 2020 à 22:08 | | 0 commentaire(s)|

Dernier tour de terrain pour Pape Bouba Diop en France. Ce jeudi, parents, amis, proches et sympathisants se sont rendus au centre hospitalier de Lens, où s’est tenue la levée du corps, pour un dernier hommage. Son épouse, visiblement très émue, a remercié le peuple sénégalais pour les honneurs rendus à l’ancien international sénégalais, hauteur du premier but au mondial 2002 contre la France.

