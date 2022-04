HUMILIE EN PLEIN DIRECT : Ahmed Aïdara claque la porte du Groupe D-Media Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Avril 2022 à 22:00 | | 0 commentaire(s)|





Les auditeurs de la Radio Zik Fm n’entendront plus la voix de l’animateur-vedette Ahmed Aïdara. En effet, il a présenté sa démission au Président-directeur général du groupe D-Média. L’une des principales raisons qui a motivé sa démission du groupe, c’est que son micro a été coupé hier matin, alors qu’il faisait sa revue de presse habituelle. Chose qu’il n’a pas du tout appréciée.











Le maire de Guédiawaye a finalement lâché prise. Il y a quelques jours, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel avait pris la décision de suspendre pendant 72h la diffusion des programmes de la Sen Tv et de Zik Fm. Ce qui a été motivé par le fait que le groupe D-Média avait refusé de respecter la mise en demeure d’Ahmed Aïdara. Même si, dès le début, il a reçu le soutien de son «boss», l’animateur va se sentir lâché hier matin. Hier, le maire de Guédiawaye faisait sa revue de presse habituelle, mais il ne l’a pas terminée. Son micro a été coupé. Ce qu’il n’a pas du tout apprécié.

Dans la journée même, il a finalement présenté sa démission au Président-directeur général du groupe D-Média.

Dans une publication sur sa page Facebook, le maire de Guédiawaye a informé ses auditeurs de sa décision, sans entrer dans les détails. «Je viens par cette présente vous informer de ma démission du groupe D-Média pour des raisons de convenance personnelle», a déclaré M. Aïdara. Avant de remercier ses anciens collègues, «pour la franche collaboration et les liens étroits et fraternels qui ont toujours marqué (leurs) relations professionnelles et sociales».

Pour rappel, après la sortie du Groupe D-Media, le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (Cored) a invité le groupe D-Média à veiller au strict respect des dispositions du Code de la presse et de la Charte des journalistes du Sénégal.







Khadidjatou DIAKHATE



Source : Source : https://www.jotaay.net/HUMILIE-EN-PLEIN-DIRECT-Ahm...

