Habib Bèye: "Voir Sadio Mané 4e, c'est un scandale pur et simple"

Lundi 2 Décembre 2019

"Messi est actuellement le meilleur joueur intrinsèquement. Quand on le voit jouer on est ébloui, moi en premier. Sauf que Messi a sombré en finale de Ligue des Champions. Pendant ce temps-là, Sadio Mané et les autres sont allés en finale de Ligue des Champions gagner cette Ligue des Champions.



Quand vous gagnez autant de choses comme l'a fait Sadio Mané cette année, le voir 4e du Ballon d'or, moi je vous dis, c'est un scandale pur et simple."

